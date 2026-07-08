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Из жизни
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03:44, 8 июля 2026Из жизни

Знаменитый певец сбросил 30 килограммов и раскрыл простой секрет похудения

Певец из США Нейт Смит сбросил 30 килограммов благодаря сокращению количества калорий
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Jason Kempin / Getty Images

В США знаменитый кантри-певец Нейт Смит сбросил более 30 килограммов лишнего веса и раскрыл простой секрет похудения. Об этом пишет New York Post.

40-летний исполнитель рассказал, что из-за нездорового образа жизни и переедания очень располнел и весил 125 килограммов. Смит признался, что лишний вес мешал ему выступать с прежней энергией, а его самочувствие становилось все хуже.

В 2024 году певец принял решение похудеть. Смит рассказал, что не использовал чудодейственных диет и уколов для похудения, а просто сократил количество потребляемых калорий. Кроме того, он стал намного меньше пить спиртного. В итоге за два года он избавился от 30 килограммов лишнего веса. «Я больше не потею, и это замечательно. Раньше я начинал задыхаться, даже завязывая шнурки. И прыгать я теперь могу намного больше», — сказал исполнитель.

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Смит признался, что все еще борется с приступами переедания, но старается есть калорийные блюда вроде макарон с сыром только по особым случаям. Певец добавил, что хочет достичь веса примерно в 85 килограммов.

Сольную карьеру Нейт Смит начал в 2018-м. С тех пор он выпустил два студийных альбома, которые заняли высокие позиции в американских кантри-чартах.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании сбросил 70 килограммов за два года. Мужчина рассказал, что решил похудеть, когда его вес достиг 157 килограммов.

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