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Из жизни
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14:30, 5 июля 2026Из жизни

Мужчина изменил две вещи в жизни и похудел на 70 килограммов

Житель Великобритании похудел на 70 килограммов благодаря диете и футболу
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Andrej Safaric / Shutterstock / Fotodom

Житель Великобритании Джеймс Нэш сбросил 70 килограммов за два года. Секретами похудения он поделился c изданием Daily Mirror.

Мужчина рассказал, что решил похудеть, когда его вес — 157 килограммов — стал негативно влиять на здоровье. Для этого он изменил две вещи в жизни: стал правильно питаться и активно заниматься футболом. Он записался в специальную программу, которая помогает похудеть с помощью любимого спорта.

Диета мужчины была строгой. Раньше он часто ел в «Макдональдсе», покупал сэндвичи, энергетики, чипсы, пиццу, пироги, сосиски и шоколадные батончики. Начав худеть, он практически полностью отказался от углеводов и стал потреблять много белка. Теперь его рацион состоит из овощей, фруктов, курицы и яиц. Он признался, что может иногда побаловать себя вредными перекусами, но всегда считает калории, чтобы не выходить за дневную норму.

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По словам Нэша, он осознал, как сильно похудел, только когда ему пришлось сменить весь гардероб. Он отметил, что похудение улучшило его физическое и моральное состояние. Вместе с ним здоровый образ жизни начала вести и его девушка.

Ранее сообщалось, что американский блогер Фрэнки Бернстайн рассказал, как ему удалось похудеть на 18 килограммов. Он поборол алкогольную зависимость и стал заниматься спортом.

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