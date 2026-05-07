Мужчина отказался от вредной привычки и похудел на 18 килограммов

Американский блогер Бернстайн отказался от алкоголя и похудел на 18 килограммов

Американский блогер Фрэнки Бернстайн рассказал, как ему удалось похудеть на 18 килограммов. Его историей делится People.

По словам Бернстайна, он пристрастился к алкоголю из-за необходимости общаться с большим количеством людей. Его часто приглашали на мероприятия, где он мог расслабиться, только выпив несколько бокалов вина. Осознав, что это превращается в зависимость, Бернстайн решил отказаться от вредной привычки.

Мужчина признался, что ему было сложнее это сделать с эмоциональной точки зрения, а не физической. Вскоре он стал перенаправлять энергию, которую раньше тратил на мероприятия с алкоголем, на спорт. Например, Бернстайн стал заниматься пиклболом. А также пробовать экстремальные практики.

«Например, недавно я завершил 72-часовое голодание, а также провел пять дней в полной тишине, медитируя по десять часов в день, — рассказал блогер. — Мой образ жизни подходит не всем. Я просто пытаюсь понять, что мне подходит, но реального плана нет».

