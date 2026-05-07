14:22, 7 мая 2026

Мужчина отказался от вредной привычки и похудел на 18 килограммов

Юлия Юткина
Фото: moomin201 / Shutterstock / Fotodom

Американский блогер Фрэнки Бернстайн рассказал, как ему удалось похудеть на 18 килограммов. Его историей делится People.

По словам Бернстайна, он пристрастился к алкоголю из-за необходимости общаться с большим количеством людей. Его часто приглашали на мероприятия, где он мог расслабиться, только выпив несколько бокалов вина. Осознав, что это превращается в зависимость, Бернстайн решил отказаться от вредной привычки.

Мужчина признался, что ему было сложнее это сделать с эмоциональной точки зрения, а не физической. Вскоре он стал перенаправлять энергию, которую раньше тратил на мероприятия с алкоголем, на спорт. Например, Бернстайн стал заниматься пиклболом. А также пробовать экстремальные практики.

«Например, недавно я завершил 72-часовое голодание, а также провел пять дней в полной тишине, медитируя по десять часов в день, — рассказал блогер. — Мой образ жизни подходит не всем. Я просто пытаюсь понять, что мне подходит, но реального плана нет».

Ранее сообщалось, что житель штата Мичиган, США, Итан Бенард сбросил 91 килограмм, после того как решил завести семью. «Я понял, что если я сдамся и буду продолжать терпеть неудачи на этом пути, это повлияет не только на меня и мое будущее, но и на жизнь моей будущей семьи», — объяснил он.

