Мужчина сбросил 91 килограмм и раскрыл секрет похудения

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:47, 21 апреля 2026

В США мужчина сбросил 91 килограмм благодаря изменению мышления
Юлия Юткина

Житель штата Мичиган, США, Итан Бенард сбросил 91 килограмм, после того как решил завести семью. Свои секреты похудения он раскрыл в интервью People.

26-летний мужчина рассказал, что страдал от лишнего веса с детства. Большую часть жизни он ненавидел своего тело, поэтому не заботился о нем и продолжал есть. В конце концов дошло до того, что он стал весить 299 килограммов.

Впервые Бенард начал худеть в 2021 году, испугавшись эпидемии COVID-19, однако вскоре попал в больницу с коронавирусом и бактериальной пневмонией. После тяжелого восстановления Бенарда выписали. По его словам, тогда он никак не мог понять, почему Бог оставил его в живых.

Мужчина решил, что высшие силы дали ему шанс обрести полноценную жизнь, и снова стал худеть. С 2021 по 2025 год он сбросил и снова набрал 45 килограммов четыре раза подряд. Срывы прекратились только в январе 2025 года, когда Бенард осознал, что хочет завести семью.

«Я понял, что если я сдамся и буду продолжать терпеть неудачи на этом пути, это повлияет не только на меня и мое будущее, но и на жизнь моей будущей семьи», — объяснил он. Когда у Бенарда появилась четкая цель, ему стало проще к ней стремиться. Он продолжает худеть и рассказывает о своем непростом пути в социальных сетях.

Бенард уверен, что главный секрет похудения заключается в изменении мышления. По его словам, многие люди с лишним весом пытаются убедить себя в том, что хотят похудеть. Чтобы действительно начать делать это, они должны переключить свое сознание и строго решить измениться.

Ранее сообщалось, что житель Канады Джесси Малли похудел на 136 килограммов за четыре года. По словам мужчины, лишний вес ему помогло сбросить YouTube-видео «Семь причин, почему вы не можете похудеть».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Каллас раскрыла планы ЕС по Украине после смены власти в Венгрии

    Живущую в США блогершу из России напугали бездомный и его голая спутница

    Дзагоев назвал необходимый для возвращения российского футбола на прежний уровень срок

    Грудь Анастасии Ивлеевой на видео в купальнике оценили фразой «поплавки огонь»

    Windows пообещали ускорить

    Появились подробности о боях с ВСУ близ российской границы

    Стилист Зендеи пожаловался на роскошное место в самолете и прослыл в сети избалованным

    Россиянин получил девять лет колонии после ссоры с братом

    В российском регионе запретили мигрантам работать в некоторых сферах

    Посла России вызвали в МИД Италии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok