Мужчина похудел на 136 килограммов благодаря одной внутренней установке

14:36, 15 марта 2026

Житель Канады похудел на 136 килограммов благодаря решению никогда не сдаваться
Юлия Юткина

Фото: voronaman / Shutterstock / Fotodom

Житель Канады Джесси Малли похудел на 136 килограммов за четыре года и раскрыл секреты своего успеха. Об этом пишет Daily Mail.

Малли резко начал полнеть, когда удаленно работал в техподдержке и страдал от игровой зависимости. В тот период он почти не двигался и питался исключительно нездоровой пищей. Все это привело к тому, что его вес не могли показать даже домашние весы, — он был слишком толстым. По словам Малли, тогда он весил около 254 килограммов.

Мужчина неоднократно садился на диеты, однако постоянно срывался и только больше набирал вес. Все изменилось в октябре 2022 года, когда он наткнулся на YouTube-видео «Семь причин, почему вы не можете похудеть». Главное, что Малли вынес из этого ролика, — никогда нельзя сдаваться. «Даже если прогресс будет медленным, даже если мне будет морально тяжело, даже если я буду иногда срываться, я знал, что просто так не сдамся», — поделился своей внутренней установкой мужчина.

На следующий же день Малли начал худеть. Он сел на диету, ориентированную на продукты с высоким содержанием белка и низким содержанием жиров и углеводов, стал чаще ходить по лестницам и купил VR-шлем. С помощью него он мог продолжать играть, но при этом больше двигаться. В январе 2023 года мужчина стал ходить в зал. Все это и привело к желанным результатам.

В 2025 году Малли пришлось сделать операцию по удалению обвисшей кожи с живота, рук и ног. Несмотря на свой успех, мужчина продолжает поддерживать здоровый образ жизни и худеть. «Я люблю себя и свою новую жизнь больше, чем когда-либо любил еду», — заявил он.

Ранее сообщалось, что 26-летний житель Лондона Джордж Феррейра рассказал, как за год и девять месяцев сбросил 114 килограммов. В этом ему помогла любовь к футболу.

