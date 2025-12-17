Реклама

17:31, 17 декабря 2025Из жизни

Мужчина похудел на 114 килограммов благодаря одному виду спорта

Житель Лондона похудел на 114 килограммов благодаря футболу
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Andrej Safaric / Shutterstock / Fotodom

26-летний житель Лондона Джордж Феррейра рассказал, как за год и 9 месяцев сбросил 114 килограммов. Его историей делится Cambridgeshire Live.

По словам Феррейры, он начал набирать вес в 17 лет. Тогда он почувствовал свободу в выборе еды и начал часто питаться вне дома нездоровой пищей. Затем британец стал заедать негативные эмоции и никак не мог себя контролировать. «Я как будто выедал себе скорый путь к могиле», — объяснил он.

Когда его вес достиг 248 килограммов, врачи предложили ему похудеть с помощью операции. Мужчина отказался: слишком боялся наркоза. В марте 2024 года Феррейра взялся за свое здоровье сам. Он вспомнил о давней любви к одному виду спорта и стал участвовать в футбольных матчах для мужчин, желающих похудеть.

Феррейра признался, что первая игра далась ему очень тяжело. Однако игроки и тренер так поддерживали мужчину, что он решил не сдаваться. Следуя их советам, он изменил рацион: заменил сладкие газированные напитки водой и стал вместо фастфуда вроде пиццы есть более диетические блюда вроде курицы с рисом.

«Мой совет всем, кто хочет что-то изменить в своей жизни, заключается в том, что не нужно никаких кардинальных перемен, — поделился мудростью Феррейра. — Вы либо продолжаете идти вперед, либо исчезаете. Я решил не исчезать».

Ранее сообщалось, что житель Великобритании Джеймс Бейкер похудел на 123 килограмма благодаря операции, чтобы снова иметь возможность водить машину. Во время похудения мужчина увлекся триатлоном и стал участвовать в гонках.

