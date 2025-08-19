Из жизни
13:27, 19 августа 2025Из жизни

Мужчина перестал помещаться в машине и похудел на 123 килограмма

Житель Великобритании похудел на 123 килограмма ради машины
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Africa Studio / Shutterstock / Fotodom

Житель Великобритании Джеймс Бейкер похудел на 123 килограмма благодаря операции, чтобы снова иметь возможность водить машину. Об этом пишет Daily Mirror.

Бейкер рассказал, что каждый день питался на шесть тысяч килокалорий, поедая фастфуд, чипсы и шоколад. Мужчина понял, что пора худеть, когда перестал помещаться на водительском сиденье автомобиля.

В сентябре 2022 года Бейкер поехал в Египет и сделал резекцию желудка. После он стал заниматься спортом и сел на диету. За один год и два месяца ему удалось сбросить 123 килограмма.

Во время похудения мужчина увлекся триатлоном — видом спорта, в котором участники соревнуются в плавании, езде на велосипеде и беге. В мае 2023 года он впервые записался на гонку. Хоть Бейкер и занял последнее место, он назвал день соревнований одним из лучших в жизни.

Также Бейкер отметил, что благодаря похудению у него появились силы не только на триатлон, но и на активный досуг с семьей. У мужчины четверо детей, и он очень рад, что теперь может полноценно проводить с ними время на свежем воздухе.

Ранее сообщалось, что британка по имени Рэйчел Пэшли сбросила 108 килограммов благодаря шунтированию желудка. Она начала худеть, после того как не смогла из-за лишнего веса прокатиться на американских горках.

