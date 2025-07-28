Женщина не смогла прокатиться на американских горках и похудела на 108 килограммов

Британка Пэшли похудела на 108 килограммов ради детей благодаря операции

Британка по имени Рэйчел Пэшли сбросила 108 килограммов благодаря шунтированию желудка. Об этом пишет Cambridgeshire Live.

По словам Пэшли, у нее начались проблемы с лишним весом, когда ее сыну Дженсону диагностировали нейробластому. Из-за частых визитов в больницу ей было некогда готовить и заниматься спортом. Также еда стала для женщины утешением. Пэшли вспомнила, что в тот период тратила на доставку еды по 100 фунтов стерлингов (10,5 тысячи рублей) в неделю.

Через некоторое время ее сын вышел в ремиссию, и она поехала с детьми в парк аттракционов. Там она и поняла, что ей нужно похудеть: из-за веса она не смогла прокатиться даже на американских горках. Вскоре после этого Пэшли случайно встретила на улице бывшую коллегу. Та поделилась с ней радостной новостью: она смогла сбросить лишние килограммы благодаря операции.

В мае 2021 года женщина тоже сделала шунтирование. После операции она вновь начала готовить сама и записалась в зал. В январе 2025 года она сделала подтяжку кожи на руках и груди. В сентябре Пэшли планирует подтянуть кожу на животе. Сейчас она весит 76 килограммов.

По словам женщины, с момента похудения она стала проводить больше времени с сыновьями. Вместе они плавают, катаются на велосипедах, много гуляют и ходят в парки аттракционов. «Мы были в парижском Диснейленде, и мне не нужно было беспокоиться о том, чтобы попасть на аттракционы. Это было потрясающе», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что жительница Манчестера, Великобритания, похудела на 51 килограмм, испугавшись за свою жизнь. Женщина изменила свой образ жизни, стала чаще готовить дома и вскоре увидела результаты.