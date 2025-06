Женщина похудела на 51 килограмм из-за сломанного стула

Британка Сидерфин села на диету из-за сломанного стула и сбросила 51 килограмм

Жительница Манчестера, Великобритания, похудела на 51 килограмм, испугавшись за свою жизнь. Об этом пишет Need To Know.

Мишель Сидерфин рассказала, что страдала от ожирения долгие годы, но никак не могла собраться с силами, чтобы сесть на диету. Британка вспомнила, как однажды на работе клиентка спрашивала у нее про будущие роды, приняв ее за беременную. «Мне хотелось плакать, и в то же время я была очень зла», — призналась Сидерфин.

Женщина окончательно убедилась в том, что ей пора сбросить вес, во время семейного отпуска в Испании. Она сидела у бассейна на пластиковом стуле, как вдруг он сломался под ней. «Я разбила себе затылок, — рассказала Сидерфин. — Мне было так стыдно». В тот момент женщина весила 104 килограмма и тратила по 600 фунтов стерлингов (64 тысячи рублей) на фастфуд и еду на вынос.

Кроме того, Сидерфин страдала от диабета второго типа. Врачи предупреждали женщину, что в скором времени ее может настигнуть сердечный приступ. «Я не хотела умирать рано», — объяснила она свою главную мотивацию.

Женщина изменила свой образ жизни, стала чаще готовить дома и вскоре увидела результаты. «Раньше я не очень много улыбалась, а теперь люди говорят мне, что я всегда улыбаюсь», — добавила она.

