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15:18, 9 июня 2025Из жизни

Женщина сбросила 89 килограммов и раскрыла пять секретов похудения

Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Unsplash

Блогерша Пранджала Пандея сбросила 89 килограммов и раскрыла секреты эффективного похудения. Ее историей поделилась газета The Times of India.

«Потеря веса зависит от того, что вы едите», — заявила женщина. Она объяснила, что в рационе худеющих людей обязательно должны быть белок и клетчатка. По ее словам, белок способствует быстрому метаболизму, вызывает чувство сытости и восстанавливает мышцы. Клетчатка же нужна для поддержания стабильного уровня сахара в крови и энергетического баланса.

Пандея отметила, что для похудения не только изменила пищевые привычки, но и стала активно заниматься спортом. Как рассказывает блогерша, она старалась совмещать силовые и кардиотренировки. При этом она не перегружала себя, чтобы не уставать слишком сильно, не получать травмы и не выгорать. Также важной частью своего пути Пандея назвала дневник благодарности, в котором она хвалила себя даже за небольшие достижения. По ее словам, эта психологическая практика помогала ей продолжать идти к цели несмотря на все трудности.

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В конце концов блогерше удалось похудеть с 154 до 65 килограммов. Помимо введения дневника, она выделила еще четыре привычки, которым нужно следовать, чтобы добиться результата. В их числе — выпивать каждое утро стакан теплой воды с лимонным или яблочным уксусом и есть сырую морковь или другие овощи, богатые клетчаткой, перед едой. Кроме того, Пандея посоветовала съедать в день по ложке семян базилика, полезных для пищеварения, и делать десять приседаний или гулять 15 минут после приема пищи.

Ранее сообщалось, что житель ОАЭ похудел с 135 до 95 килограммов за пять месяцев благодаря отказу от фастфуда. За это время он позволил себе лишь однажды нарушить эту диету — когда праздновал день рождения.

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