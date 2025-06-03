Мужчина похудел на 40 килограммов за пять месяцев и раскрыл секрет успеха

TOI: Житель Дубая похудел на 40 килограммов за 5 месяцев благодаря курице

Житель ОАЭ похудел с 135 до 95 килограммов за пять месяцев благодаря отказу от фастфуда. Об этом пишет The Times of India (TOI).

Индиец Зубайр Чаудхри много лет живет и работает в Дубае. Мужчина рассказал, что из-за плотного графика работы постоянно питался нездоровой пищей, и к концу 2024 года его вес достиг 135 килограммов. Чаудхри признался, что чувствовал себя плохо физически и психологически. «Я живу один в Дубае, после рабочего дня я залезал в приложение и заказывал еду. Постоянно. Я ел только фастфуд — бургеры, пиццы, — но никогда не брал здоровую пищу. Серьезно, я своей кухней воспользовался раз пять за два года», — сказал Чаудхри.

Секретом успеха мужчины стал полный отказ от фастфуда. Он перестал заказывать еду на вынос и стал готовить самостоятельно. В основу его питания легли салаты, сырые овощи и блюда из курицы. При этом за пять месяцев он позволил себе лишь однажды нарушить эту диету — когда праздновал день рождения.

Чаудхри заявил, что считает здоровое питание самым важным в процессе похудения. По его словам, никакие упражнения не помогут, если человек не придерживается стабильной диеты. Он сравнил такие занятия спортом с попыткой вычерпать ложкой воду из тонущего судна. Чаудхри также отметил, что правильный план питания поможет отрегулировать уровень сахара в крови и обмен веществ, после чего уйдет чрезмерное чувство голода.

Он напомнил, что худеющий не должен морить себя голодом, однако некоторые продукты лучше заменить на их более здоровые аналоги. Например, можно не жарить мясо в масле, а приготовить на гриле. Вместо сладкой газировки пить воду, а вместо чипсов есть орехи. Благодаря изменению питания Чаудхри смог похудеть до 95 килограммов. Однако он не собирается останавливаться на достигнутом и хочет сбросить еще 15 килограммов.

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