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15:54, 7 мая 2025Из жизни

Женщина похудела на 60 килограммов с помощью дедушки

TOI: Жительница Индии отказалась от сахара и похудела на 60 килограммов
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Unsplash

Жительница Индии, которая весила 130 килограммов, смогла похудеть на 60 килограммов благодаря отказу от сахара. Ее историю рассказывает The Times of India (TOI).

Симран Пуния с детства боролась с лишним весом. В школе она была объектом насмешек сверстников не только из-за полноты, но и из-за развившегося у нее кожного заболевания. Из-за стресса в подростковом возрасте она пристрастилась к курению и почти не выходила из дома.

Женщина решила изменить свою жизнь в 2020 году во время поездки на Бали. Там индианка поняла, что с трудом может подняться даже на невысокую лестницу и вообще неспособна долго гулять. Первым делом она полностью отказалась от сахара и бросила курить. Затем Пуния стала регулярно выходить на прогулки вместе с дедушкой, которому требовалась помощь.

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Сначала индианка едва могла пройти 700 метров. Однако со временем она начала сбрасывать лишний вес и становилась сильнее. Позже она начала выполнять кардио-упражнения. Пуния завела страничку в социальных сетях, где делилась успехами. Она призналась, что поддержка подписчиков также помогла ей не сдаваться.

Индианка рассказала, что похудение было непростым, особенно на раннем этапе, а многие упражнения ей не давалась. Однако, благодаря постоянным усилиям, она смогла принять и преодолеть все трудности. Пуния также отметила, что решила худеть постепенно, не прибегая к помощи экстремальных диет, которые могли бы нанести ей больше вреда, чем пользы.

Ранее житель Индии рассказал, как похудел на 19 килограммов без походов в спортзал. Ему удалось сбросить лишний вес благодаря отказу от определенных блюд.

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