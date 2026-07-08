Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
04:20, 8 июля 2026Экономика

Накопительные пенсии россиян увеличатся

Депутат Стенякина: Накопительные пенсии россиян с 1 августа увеличатся на 17,3 процента
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

С 1 августа в России проведут перерасчет накопительных пенсий. Для большинства пенсионеров выплаты увеличатся на 17,3 процента, а для отдельных категорий граждан — на 19,3 процента. Об этом ТАСС заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

«Для тех, кто откладывал добровольно — через софинансирование, материнский капитал или самостоятельно вне программы софинансирования, — 19,3 процента», — отметила Стенякина.

Повышение накопительных пенсий на 17,3 процента рассчитано с учетом доходности от инвестирования пенсионных накоплений по итогам 2025 года, которая более чем в три раза превысила инфляцию. Перерасчет будет произведен автоматически и затронет около 136 тысяч человек — подавать заявление не потребуется.

Ранее российским пенсионерам рассказали о способах получить прибавку к пенсии в августе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Новые удары масштабнее предыдущих». США атаковали Иран из-за нападений в Ормузском проливе

    Предсказан исход переговоров Трампа и Зеленского

    Покинувший Россию автоконцерн объявил отзыв машин из-за дефекта сидений

    Огромный кит потопил пожарное судно

    Мужчины назвали самые яркие эротические переживания в жизни

    В Европарламенте разразился скандал из-за Украины

    Писательница посоветовала русскоязычным украинцам оглядываться

    Россиян предупредили о снеге в июле

    В Иране поблагодарили Путина

    Возвращенный с Украины россиянин рассказал о пытках ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok