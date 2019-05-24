Украинцы заплатят за роспуск Рады 400 миллионов долларов

Роспуск Верховной Рады обойдется украинским налогоплательщикам в 300-400 миллионов долларов. Об этом в своем Facebook-аккаунте написал первый заместитель главы совета Национального банка Украины Тимофей Милованов. В настоящее время эта публикация отредактирована, ее полный текст приводит «Страна.ua».

«По поводу роспуска парламента — да, роспуск обойдется налогоплательщикам в 300-400 миллионов долларов. Почему? Потому что теперь одалживать придется под другие проценты», — сообщил Милованов.

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Он добавил, что сейчас мир стоит перед глобальным экономическим кризисом, и, когда он наступит, стоимость денег для Украины вырастет в несколько раз. «Сейчас мы берем под 8-10 процентов в долларах, а будем — под 30 процентов. Поэтому макроэкономическая стабильность, структурные реформы, технократическое правительство и программа МВФ нам критически важны», — отметил Милованов.

23 мая Центральная избирательная комиссия Украины объявила о начале кампании по досрочным парламентским выборам. По закону избирательный процесс невозможно остановить даже по решению суда.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады во время инаугурации 20 мая. Указ был подписан на следующий день. Согласно опубликованному ранее в СМИ проекту президентского указа, основанием для этого решения называется недостаточное число депутатов в правящей коалиции.

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