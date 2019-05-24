Верховная Рада приняла заявление об отставке правительства Украины

В Верховной раде зарегистрировано заявление премьер-министр Украины Владимира Гройсмана об отставке. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Эту информацию подтвердила руководитель пресс-службы украинского парламента Ирина Кармелюк. Также Гройсман призвал президента страны Владимира Зеленского немедленно предложить Верховной Раде кандидатуру нового премьер-министра и членов правительства.

Согласно украинскому законодательству, решение об отставке премьер-министра страны принимает Верховная Рада. В таком случае в отставку уходит все правительство.

Гройсман написал заявление об отставке в понедельник, 20 мая, после инаугурации Владимира Зеленского. Он планирует пойти на выборы в Верховную Раду. «Я глубоко уверен, что мы еще много сделаем в будущем», — отметил политик.

Ранее в мае он заявлял о намерении остаться на своем посту после инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского и говорил о готовности сотрудничать с новым главой государства.

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