Премьер-министр Украины подаст в отставку

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в среду, 22 мая, подаст заявление о своей отставке в Верховную Раду. Запись заседания правительства доступна на YouTube.

«Вы все знаете, я никогда не держался за кресла и должности. Для меня Украина не просто точка на карте. Это прекрасная страна с 45 миллионами населения. У меня есть свое видение будущего страны, и я готов делать все для процветания Украины», — заявил он.

Гройсман написал заявление о своей отставке в понедельник, 20 мая, после инаугурации Владимира Зеленского. Сегодня это заявление рассмотрит Верховная Рада. Парламент может как принять, так и отклонить отставку. В случае ее принятия, в отставку вместе с Гройсманом отправится все правительство.

Гройсман планирует пойти на выборы в Верховную Раду. «Я глубоко уверен, что мы еще много сделаем в будущем», — отметил политик.

Ранее в мае он заявлял о намерении остаться на своем посту после инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Кроме того, Гройсман говорил о готовности сотрудничать с новым главой государства.

Согласно украинскому законодательству, решение об отставке премьер-министра страны принимает Верховная Рада. В таком случае в отставку уходит все правительство.

Инаугурация Зеленского прошла 20 мая. После вступления в должность главы государства он призвал Верховную Раду освободить от должности министра обороны Степана Полторака, главу Службы безопасности Украины Василия Грицака и генерального прокурора Юрия Луценко. Кроме того, избранный президент Украины объявил о роспуске Верховной Рады.

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