Премьер-министр Украины объявил об отставке

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что подаст в отставку в среду, 22 мая. Об этом сообщает «Украинская правда».

«Сегодня президент Украины принял присягу. В своей речи он сказал, что правительство должно сложить свои полномочия. Думаю, вы понимаете, что правительство складывает полномочия перед вновь избранной Верховной Радой, а не перед новоизбранным президентом», — сказал премьер-министр.

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По информации ТАСС, Гройсман планирует пойти на выборы в Верховную Раду. «Я глубоко уверен, что мы еще много сделаем в будущем», — отметил политик.

Ранее в мае он заявлял о намерении остаться на своем посту после инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Кроме того, Гройсман говорил о готовности сотрудничать с новым главой государства.

Согласно украинскому законодательству, решение об отставке премьер-министра страны принимает Верховная Рада. В таком случае в отставку уходит все правительство.

Инаугурация Зеленского прошла 20 мая. После вступления в должность главы государства он призвал Верховную Раду освободить от должности министра обороны Степана Полторака, главу Службы безопасности Украины Василия Грицака и генерального прокурора Юрия Луценко. Кроме того, избранный президент Украины объявил о роспуске Верховной Рады.

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