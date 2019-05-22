Отставку Гройсмана назвали безболезненной для Украины

Отставка премьер-министра Украины Владимира Гройсмана не повлечет за собой проблем для государства. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил глава Администрации президента Андрей Богдан, комментируя просьбу Гройсмана к Владимиру Зеленскому внести на рассмотрение кандидатуру нового премьера.

По словам Богдана, подобные призывы воспринимаются нормально от «старых» должностных лиц, которые хотят сбросить проблемы на президента в первые дни после вступления его в должность. «Хочу расстроить господина премьер-министра: никто плакать не будет, если он внесет такое представление и конец истории Украины не случится», — добавил Богдан.

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Он также напомнил, что на Украине, как и во многих других странах, действует принцип беспрерывности власти.

«Поэтому не проблема, пусть идет [в отставку], будет исполнять обязанности первый вице-премьер, будут исполняющие обязанности министров на своих местах <…> Никакого коллапса не произойдет», — заключил глава Администрации президента.

20 мая Владимир Гройсман заявил, что в ближайшее время подаст в отставку, и призвал Владимира Зеленского внести кандидатуру нового премьера и министров. В среду, 22 мая, заявление главы кабмина рассмотрит Верховная Рада. В случае принятия заявления в отставку вместе с Гройсманом отправится все правительство. После ухода с нынешней должности Гройсман намерен пойти на выборы в Раду.

Ранее в мае он заявлял о желании остаться на своем посту после инаугурации Зеленского. Кроме того, Гройсман говорил о готовности сотрудничать с новым главой государства.

Инаугурация Зеленского прошла 20 мая. После вступления в должность президента он призвал Верховную Раду освободить от должности министра обороны Степана Полторака, главу Службы безопасности Украины Василия Грицака и генерального прокурора Юрия Луценко. Кроме того, Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады.

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