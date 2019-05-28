Саакашвили рассказал о возвращении на Украину

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о намерении вернуться на Украину 29 мая. Об этом он рассказал в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.

«Я возвращаюсь завтра. Я соскучился по Украине и по Киеву и лечу в Киев», — заявил политик.

Саакашвили также прокомментировал указ президента Украины Владимира Зеленского вернуть ему украинское гражданство. Он назвал это «смелым решением молодого поколения». Самого Зеленского он считает «большим шансом» для страны. Политик не уточнил, чем планирует заняться по возвращении, но анонсировал «борьбу против олигархата, коррупции и несправедливости на Украине, в Грузии и везде».

Ранее стало известно, что Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

В мае Саакашвили рассказал, что основные планы по поводу дальнейшей политической карьеры связывает с Грузией. Он поделился своими инициативами по консолидации грузинских мигрантов, с которыми планирует провести большой съезд в Мюнхене. На Украине он планировал заняться лишь подготовкой молодого поколения политиков.

В мае 2015 года президент Украины Петр Порошенко назначил Саакашвили председателем Одесской областной государственной администрации, эту должность бывший президент Грузии занимал полтора года. Летом 2017-го Порошенко лишил Саакашвили, к тому моменту ушедшего в оппозицию к главе государства, украинского гражданства. В феврале 2018 года украинские спецслужбы задержали Саакашвили, выдворили его с территории Украины и запретили ему въезд в страну до 2021 года.

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