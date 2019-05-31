Ситуацию с подготовкой к выборам на Украине назвали критической

Ситуация с подготовкой к досрочным выборам в Верховную Раду Украины близка к критической. Об этом говорится в официальном заявлении Центризбиркома страны.

В ведомстве отметили, что для своевременного проведения выборов необходимо срочно внести изменения в закон «О публичных закупках». Ответственность за затягивание этого процесса Центризбирком возложил на Минэкономразвития Украины. «Именно Минэкономразвития, как государственный орган, ответственный за формирование и реализацию государственной политики в области публичных закупок, давно должен был учесть многочисленные обращения для внесения соответствующих изменений в законодательство, что позволило бы избежать критической ситуации с подготовкой к внеочередным выборам народных депутатов», — говорится в сообщении.

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Также в ЦИК добавили, что приветствуют «любые шаги», направленные на решение проблемы с организацией закупок.

Ранее 27 мая замглавы ЦИК Украины Евгений Радченко заявил, что досрочные выборы в Раду могут быть сорваны из-за того, что в установленный законом срок не удастся напечатать более 60 миллионов бюллетеней. Также, по его словам, Центризбирком может не успеть заключить тендерные договоры на изготовление информационных плакатов участников выборов.

Досрочные выборы в парламент Украины назначены на 21 июля. На третий день своего президентства Владимир Зеленский внес в Раду законопроект об изменении тендерных процедур во время избирательного процесса, пометив его как неотложный. Документ не был включен в повестку дня, как и другой президентский законопроект — об изменении избирательной системы со смешанной на пропорциональную по открытым спискам.

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