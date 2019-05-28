Зеленский подчинится суду в вопросе роспуска Верховной Рады

Представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что Владимир Зеленский готов признать решение Конституционного суда относительно его указа о роспуске Верховной Рады. Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.

Стефанчук, отвечая на критику президента, предложил его оппонентам обращаться в суд, решению которого Зеленский готов подчиниться при условии независимости этого суда. Политик отметил, что команда нового президента готова к любому возможному исходу.

До тех пор, по словам Стефанчука, у Зеленского в Верховной Раде другие приоритеты. В первую очередь речь идет о внесенном в парламент в 2017 году Петром Порошенко законопроекте №7203, который предусматривает лишение депутатов неприкосновенности.

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Ранее Верховный суд Украины отклонил первый иск о роспуске Верховной Рады. Это решение объяснялось тем, что вопрос роспуска парламента находится в юрисдикции Конституционного суда.

Зеленский заявил о роспуске Рады 20 мая во время инаугурационной речи, на следующий день был опубликован соответствующий указ. 27 мая он напомнил, что депутаты текущего созыва уничтожили легитимность Верховной Рады, используя политическую трибуну для самопиара и потеряв доверие граждан.

Досрочные выборы назначены на 21 июля. Партия президента «Слуга народа» пользуется наибольшей поддержкой среди граждан. Антирейтинг возглавляет политическая сила бывшего главы государства Петра Порошенко.

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