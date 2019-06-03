Порошенко захотел стать отцом нации

Бывший президент Украины Петр Порошенко возглавил список партии «Европейская солидарность» для того, чтобы стать не просто депутатом, а отцом нации. Об этом сообщают источники «Украинской правды» в политической силе.

«Порошенко возглавит партию, но должен стать не депутатом, а отцом нации. Что-то типа Качиньского в Польше, который никаких должностей не занимает, но на самом деле имеет самый большой авторитет и влияние», — сообщили собеседники издания.

По словам штабистов Порошенко, бывший глава государства лично отвечает за формирование списка на выборы в Верховную Раду, однако сам, с большой долей вероятности, не станет депутатом. Его окружение считает, что после поста президента «нажатие кнопочек в парламенте» не соответствует уровню личности Порошенко.

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Сообщается, что в настоящее время бывший президент и его команда меняют «визуальный ряд» партии, начиная с названия и заканчивая лидерами партийного списка. При этом отмечается, что визуальное обновление не означает идеологических перемен в политической силе.

31 мая стало известно, что съезд партии «Европейская солидарность» утвердил Порошенко лидером политической силы. Политик заявил, что считает честью возглавить политическую силу, которая «пять лет не боялась взять на себя очень тяжелый крест — ответственность за спасение страны, оказавшейся на краю пропасти». Он присоединился к партии 30 мая.

Ранее в мае сообщалось, что партия «Блок Петра Порошенко» (БПП) сменит свое название на «Европейскую солидарность». В качестве основных принципов новой идеологии партии заявлены «достоинство, патриотизм, демократия, справедливость». Кроме того, изменятся партийные списки. «Новая Украина требует новой политики», — заявил Порошенко.

В настоящий момент фракция БПП является самой крупной в Раде, однако, по данным мониторинга электоральных настроений, она возглавляет антирейтинг симпатий граждан. Более половины украинцев заявили, что не стали бы голосовать за нее ни при каких обстоятельствах. Наибольшей популярностью пользуется политическая сила действующего президента Владимира Зеленского «Слуга народа», которая имеет около 43 процентов поддержки, однако еще не представлена в парламенте.

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