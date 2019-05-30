Порошенко вступил в ЕС

Бывший президент Украины Петр Порошенко вступил в партию «Европейская солидарность» (ЕС). Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

«Присоединился к партии "Европейская солидарность". Сегодня написал заявление и получил членский билет», — говорится в сообщении.

Порошенко заявил, что основной задачей партии будет «защита перемен», которые произошли в стране за срок его президентства, и поддержка движения Украины в ЕС и НАТО.

Ранее в мае сообщалось, что партия «Блок Петра Порошенко» сменит свое название на «Европейскую солидарность». В качестве основных принципов новой идеологии партии заявлены «достоинство, патриотизм, демократия, справедливость». Кроме того, изменятся партийные списки. «Новая Украина требует новой политики», — заявил Порошенко.

В партии планируют обновить первую десятку лидеров. В частности, анонсировался уход и самого бывшего президента с поста лидера политической силы.

В настоящий момент фракция БПП является самой крупной в Верховной Раде, однако, по данным мониторинга электоральных настроений, она возглавляет антирейтинг симпатий граждан. Более половины украинцев заявили, что не стали бы голосовать за нее ни при каких обстоятельствах. Наибольшей популярностью пользуется политическая сила действующего президента Владимира Зеленского «Слуга народа», которая имеет около 43 процентов поддержки. Пока она не представлена в парламенте.

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