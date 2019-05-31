Порошенко возглавил «Европейскую солидарность»

Политическая партия «Европейская солидарность» (ЕС) выбрала своим лидером бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает «LB.ua».

Решение было принято на съезде 31 мая. Порошенко заявил, что считает честью возглавить политическую силу, которая «пять лет не боялась взять на себя очень тяжелый крест — ответственность за спасение страны, оказавшейся на краю пропасти».

К ЕС Порошенко присоединился 30 мая.

Ранее в мае сообщалось, что партия «Блок Петра Порошенко» (БПП) сменит свое название на «Европейскую солидарность». В качестве основных принципов новой идеологии партии заявлены «достоинство, патриотизм, демократия, справедливость». Кроме того, изменятся партийные списки. «Новая Украина требует новой политики», — заявил Порошенко.

В партии планируют обновить первую десятку лидеров. В частности, анонсировался уход и самого бывшего президента с поста лидера политической силы.

В настоящий момент фракция БПП является самой крупной в Верховной Раде, однако, по данным мониторинга электоральных настроений, она возглавляет антирейтинг симпатий граждан. Более половины украинцев заявили, что не стали бы голосовать за нее ни при каких обстоятельствах. Наибольшей популярностью пользуется политическая сила действующего президента Владимира Зеленского «Слуга народа», которая имеет около 43 процентов поддержки, однако еще не представлена в парламенте.

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