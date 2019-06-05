Кличко предложил Саакашвили объединиться

Мэр Киева и лидер партии «УДАР» Виталий Кличко заявил, что возглавляемая им политическая сила примет участие в досрочных выборах в Верховную Раду, а также предложил экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили возглавить его партию. Об этом политик заявил в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

Свое предложение он пояснил тем, что партии Саакашвили «Рух новых сил» («Движение новых сил») «созданы препятствия для участия в выборах», а киевский градоначальник «готов подставить политическое плечо». «Я остаюсь лидером партии "УДАР", а Михаилу Саакашвили предлагаю стать главой партии», — раскрыл он подробности своего предложения.

При этом он заявил, что не намерен покидать пост мэра Киева, поскольку у него есть обязательства перед жителями города. Он пообещал, что, в случае прохождения в Раду, «те изменения, которые произошли столице», его партия проведет «в каждом городе, поселке и селе».

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«Рух новых сил» объявил о своем участии в выборах в Верховную Раду в конце мая. При этом экс-президент Грузии отказался идти на выборы в украинский парламент, объяснив это тем, что он «не ищет никаких позиций» в стране.

Ранее в июне об объединении сообщили расколовшиеся ранее партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Оппозиционный блок». Оппозиционеры пойдут на вынужденный союз, чтобы набрать на юго-востоке страны максимально возможное количество голосов на выборах в Верховную Раду.

Выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля 2019-го. Согласно данным предварительного опроса, в парламент могут пройти четыре партии: «Слуга народа», поддерживающая президента Владимира Зеленского; «Оппозиционная платформа — За жизнь»; «Европейская солидарность» (бывшая БПП) экс-президента Петра Порошенко и «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Партии «УДАР» и «Рух новых сил», согласно исследованиям, набирают около процента голосов.

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