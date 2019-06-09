Партии Зеленского и Порошенко представили первых кандидатов в Раду

В Киеве состоялись предвыборные съезды партий «Слуга народа» украинского президента Владимира Зеленского и «Европейская солидарность» прежнего главы государства Петра Порошенко. На мероприятии были представлены списки первых кандидатов на выборы в Верховную Раду, которые намечены на 21 июля. Об этом пишет «Украинская правда».

В частности, список партии действующего президента возглавил ее руководитель и один из лидеров штаба Зеленского Дмитрий Разумков. Также в него вошел гендиректор телеканала «1+1» (которым владеет бизнесмен Игорь Коломойский) Александр Ткаченко и борец греко-римского стиля Жан Беленюк.

Кроме того, в нем были указаны представитель президента в Раде Руслан Стефанчук, юрист Ирина Венедиктова, предприниматель Давид Арахамия, эксперт по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко и другие члены штаба украинского лидера.

Первым в перечне партии Порошенко стал сам бывший президент, спикер Верховной Рады Андрей Парубий и вице-спикер Ирина Геращенко. Также в список вошел командир 95-й отдельной аэромобильной бригады Михаил Забродский, телеведущая София Федина и один из лидеров крымскотатарского национального движения Мустафа Джемилев.

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Вдобавок в нем были представлены командир медицинского батальона «Госпитальеры» Яна Зинкевич, бывший глава Львовской администрации Олег Синютка, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Ранее 9 июня Парубий заявил, что «Европейская солидарность» должна попасть в парламент для «противовеса» партии «Слуга народа» и пророссийски настроенным силам. По его словам, в сложившейся ситуации стоит забыть «о рейтингах» и остановить «нашествие подростковой безответственности некоторых деятелей, которые считают себя политиками».

Выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля. Согласно данным последнего предварительного опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», в парламент могут пройти пять партий: «Слуга народа», поддерживающая президента Зеленского; «Оппозиционная платформа — За жизнь»; «Европейская солидарность» (бывшая БПП) Порошенко, «Батькивщина» Юлии Тимошенко и партия «Голос» фронтмена группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука.

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