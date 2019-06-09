Парубий потребовал прекратить приколы, челленджи и хайп

Партия «Европейская солидарность» (бывшая БПП) экс-президента Украины Петра Порошенко должна попасть в парламент для «противовеса» партии «Слуга народа» действующего главы государства Владимира Зеленского и пророссийски настроенным силам. Таким мнением в ходе выступления на съезде политсилы поделился спикер Верховной Рады Андрей Парубий, пишет Liga.net в воскресенье, 9 июня.

По его словам, в сложившейся ситуации стоит забыть «о рейтингах» и остановить «нашествие подростковой безответственности некоторых деятелей, которые считают себя политиками».

Парубий подчеркнул, что политика — «не КВН и не шоу». «Нельзя без присмотра оставлять в комнате детей со спичками... Хватит хайпа, челенджей и хештегов. Хватит приколов», — подчеркнул он.

Отмечается, что политик идет в первой десятке списка партии «Европейская солидарность».

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31 мая спикер Рады заявил, что не позволит команде Зеленского отменить законы о языке и декоммунизации. «Я хочу сказать — и от имени Верховной Рады, и правительства: украинский народ этого вам не позволит. Земля под вами будет гореть», — подчеркнул он.

До этого Парубий сообщал о готовности остановить попытки «реванша» со стороны команды Зеленского. «Вы думаете, что в воздухе запах реванша, — принюхайтесь! Это запах горящих шин! Реванш не пройдет!» — говорил политик.

Выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля. Согласно данным последнего предварительного опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», в парламент могут пройти пять партий: «Слуга народа», поддерживающая президента Зеленского; «Оппозиционная платформа — За жизнь»; «Европейская солидарность» (бывшая БПП) Порошенко, «Батькивщина» Юлии Тимошенко и партия «Голос» фронтмена группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука.

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