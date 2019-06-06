Парубий пообещал сорвать «капитуляцию Украины»

Запрет на ответный обстрел территорий Донбасса является путем к капитуляции, а не к миру. Об этом заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий на заседании парламента; видеозапись выступления он разместил в своем Twitter-аккаунте.

«Запрет стрелять в ответ — это не путь к миру, это путь к капитуляции. И мы не позволим капитуляции Украины», — сказал он.

Также Парубий призвал президента Украины Владимира Зеленского скорректировать позицию по урегулированию конфликта в Донбассе и иметь уважение к военнослужащим, каждый день защищающим независимость страны.

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5 июня прошло заседание трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске, представителем в которой от Украины стал бывший президент Леонид Кучма. По итогам заседания стороны договорились о разведении сил и средств в станице Луганской 10 июня, а также о подписании соглашения о прекращении огня 19 июня. Помимо этого, на встрече обсуждались гуманитарные и экономические проблемы, в частности, снятие блокады с Донбасса.

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что подобное развитие событий — это реализация российского сценария в регионе, и счел его предательством национальных интересов страны.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Весной 2018 года формат операции был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины из состава ООС, пришедшей на смену антитеррористической операции под контролем Службы безопасности Украины.

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