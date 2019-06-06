Стали известны подробности переговоров контактной группы по Донбассу

Переговоры трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу прошли достаточно оптимистично. Об этом заявил спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик, передает ТАСС.

По результатам встречи стороны договорились о разведении сил и средств в станице Луганской 10 июня, а также о подписании соглашения о прекращении огня 19 июня. Помимо этого, на встрече обсудили гуманитарные и экономические проблемы, в частности, снятие блокады с Донбасса.

По словам представителя Луганска на переговорах контактной группы Родиона Мирошника «Известиям», на прошедшей встрече было «больше конструктива и осторожного отношения к заявлениям». «Есть определенный прогресс, но о конкретике также говорить еще рано», — сказал он.

Заседание контактной группы прошло 5 июня. На нем бывший президент Украины и официальный представитель страны в ТКГ по Донбассу Леонид Кучма предложил снять блокаду с отдельных районов региона. Бывший президент Украины Петр Порошенко счел это предательством национальных интересов страны.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта, который продолжался почти пять лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Весной 2018 года формат операции был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины из состава ООС, пришедшей на смену антитеррористической операции под контролем Службы безопасности Украины.

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