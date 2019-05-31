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Парубий пообещал команде Зеленского «горящую землю под ногами»

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Андрей Парубий

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что не позволит отменить законы о языке и декоммунизации. Об этом сообщает «Интерфакс».

Парубий заявил, что снова слышит от представителей команды президента Владимира Зеленского заявления о возможной отмене языкового закона или закона о декоммунизации.

«Я хочу сказать — и от имени Верховной Рады, и правительства: украинский народ этого вам не позволит. Земля под вами будет гореть», — заявил он. Парубий не уточнил, о каких именно заявлениях идет речь.

Политик считает, что украинский народ десятилетиями шел к принятию этих законов и ради них «много сыновей и дочерей Украины положили свою жизнь». Он призвал объединятся перед лицом новых вызовов, стоящих перед страной и стоять плечом к плечу. «И я уверен: реванш не пройдет», — подчеркнул спикер.

Парубий с сожалением отметил, что Украина сейчас переживает тяжелые времена из-за «кризиса, связанного с действиями президента».

Ранее Парубий уже заявлял о готовности остановить попытки «реванша» со стороны команды Зеленского. «Вы думаете, что в воздухе запах реванша, — принюхайтесь! Это запах горящих шин! Реванш не пройдет!» — заявлял политик.

25 апреля Верховная Рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Сразу после голосования спикер Рады Андрей Парубий подписал закон, позже он был подписан и бывшим президентом Петром Порошенко. В команде нового президента Владимира Зеленского закон назвали методом кнута, призвав увеличивать количество пряников вокруг украинского языка. Там также предложили проверить документ на предмет нарушений прав языковых меньшинств.

Согласно документу, чиновники обязаны говорить на «мове» (по-украински) на заседаниях, мероприятиях, встречах, а органы государственной власти — использовать версии компьютерных программ с интерфейсом на госязыке. Все страницы государственных органов, предприятий и государственных СМИ также должны вестись на украинском.

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