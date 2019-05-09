Команда Зеленского сочла кнутом закон об исключительности украинского языка

Представитель команды избранного президента Украины Владимира Зеленского Святослав Юраш заявил, что закон об украинском языке представляет собой метод кнута. Об этом рассказал в эфире телеканала ZIK.

Юраш объяснил, что с детства наблюдал, как украинский язык набирает популярность и распространяется по стране. «И для меня четко понятно — если этот процесс проходит органично, то украинизация происходит лучше и быстрее», — сказал он, добавив, что является русскоговорящим.

Принудительные методы украинизации могут только замедлить этот процесс, что приведет к негативным последствиям. По его словам, лучший метод — тот, что несет больше «пряников», и призвал не позволять множиться «кнутам» вокруг украинского языка.

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25 апреля Зеленский отметил, что намерен после вступления в должность провести тщательный анализ документа, и указал, что его приняли без должного обсуждения с общественностью. Он подчеркнул, что на отсутствие консенсуса по этому вопросу указывают более двух тысяч поправок, а спрогнозировать последствия этого закона пока не представляется возможным.

25 апреля Верховная Рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование его практически во всех сферах жизни. Согласно документу, язык станет обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. На нем должны будут говорить в суде, армии, органах правопорядка, рекламе, в ходе предвыборной кампании и проведения референдумов.

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