Против спикера парламента Украины завели уголовное дело

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Об этом сообщают «Українськi Новини».

Парубий подозревается в нецелевом использовании бюджетных средств, уточнили в ведомстве.

Открыть дело НАБУ обязал Соломенский районный суд Киева 2 апреля после жалобы. По словам заявителя, 22 февраля он направил в ведомство по почте сведения о совершенных Парубием нарушениях. Они подпадали под две статьи УК Украины — нецелевое использование бюджетных средств и превышение служебных полномочий. Однако эта информация так и не была внесена в Единый реестр досудебных расследований.

Нарушения, в которых подозревают Парубия, связаны с его визитом в Катар. После первого тура президентских выборов на Украине его заметили отдыхающим в пятизвездочном отеле Intercontinental Doha и плавающим в бассейне. Позже его пресс-секретарь пояснил, что спикер находился в Катаре для участия в 140-й Ассамблее Межпарламентского Союза, и в отеле вместе с ним проживают и другие делегаты.

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23 апреля депутаты Верховной Рады начали сбор подписей за отставку Парубия, чтобы «завершить эпоху беззакония, несправедливости и безнаказанности». Сам спикер заявил, что готов покинуть свой пост, если коллеги выразят подобное желание на открытом голосовании, но только после того, как подпишет закон об украинизации.

Резонансный закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был принят парламентом спустя два дня. На его принятии настаивал действующий президент страны Петр Порошенко. Избранный глава государства Владимир Зеленский отметил, что намерен после вступления в должность провести тщательный анализ документа, и указал, что его приняли без должного обсуждения с общественностью.

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