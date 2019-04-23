Суд потребовал импичмента Порошенко и уголовного дела против него

Судьи Окружного административного суда Киева (ОАСК) требуют запустить процедуру импичмента действующего президента Петра Порошенко и возбудить против него уголовное дело. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба суда.

Коллегия судей убеждена, что заявление, которое Порошенко сделал после вынесения решения о признании незаконной национализации Приватбанка, является давлением на судебную систему.

«Фактически они направлены на узурпацию судебной ветви власти, установления над ним тотального контроля с целью подчинения своей воле, что прямо противоречит принципам, закрепленным в Конституции Украины», — говорится в заявлении.

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Судьи просят обеспечить защиту от произвольных действий руководства страны, а также предотвратить подобные случаи. Они требуют от Главного бюро расследований (ГБР) возбудить уголовные дела против Порошенко, министра юстиции Павла Петренко и главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия.

ОАСК 18 апреля признал незаконной национализацию Приватбанка, принадлежавшего предпринимателю Игорю Коломойскому. Приватбанк национализировали в 2016 году из-за сложной финансовой ситуации в организации. На его докапитализацию у властей Украины ушло 155 миллиардов гривен.

После решения суда Порошенко созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), на котором обратился к Службе безопасности Украины (СБУ) и к генпрокурору с просьбой открыть уголовные дела против рассматривавшей дело коллегии судей.

26 февраля лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала импичмента действующего президента после того, как проект Bihus.info опубликовал расследование о контрабандных закупках российских запчастей для оборонных предприятий Украины. Тогда в команде президента ей ответили, что это невозможно ввиду отсутствия закона об импичменте.

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