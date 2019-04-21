Украинский суд снова поддержал Коломойского

Печерский райсуд Киева вынес очередное решение в пользу олигарха Игоря Коломойского, признав недействительным договор о его личном поручительстве по кредитам рефинансирования ПриватБанка до того, как государство вошло в его капитал, сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Как указано в сообщении, НБУ возмущен этим решением и будет добиваться его обжалования.

В 2015 году Коломойский, который на тот момент был совладельцем банка, заключил с Национальным банком договоры личного поручительства о погашении пяти кредитов рефинансирования ПриватБанка, которые были заключены в период с 2008 по 2014 годы. «Фактически, он взял на себя личные обязательства по погашению задолженности банка перед НБУ, которая на сегодня составляет 9,2 миллиарда гривен (343 миллиона долларов)», — говорится в сообщении.

Иск с требованием разорвать договоры поручительства Коломойский подал в сентябре 2017 года, Печерский суд удовлетворил его. «Национальный банк обеспокоен результатами рассмотрения судебных дел в судах первой инстанции, ведь это решение уже третье не в пользу государства за последние три дня», — заявил Нацбанк Украины.

Ранее постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Йоста Люнгман выступил против решения суда, который признал незаконным национализацию ПриватБанка, принадлежащего Игорю Коломойскому. Он напомнил, что МВФ поддержали реформу корпоративного управления ПриватБанка во главе с независимым наблюдательным советом и трансформацию бизнес-модели банка, которая уже положительно сказалась на устойчивости банковской системы Украины.

Президент Украины Петр Порошенко до этого заявлял, что подобное решение суда может серьезно навредить отношениям с Международным валютным фондом (МВФ). По его мнению, возвращение банка в руки Коломойского может обвалить курс гривны и спровоцировать новый виток экономического кризиса в стране.

21 апреля на Украине проходит второй тур выборов президента. В первом туре Порошенко набрал вдвое меньше шоумена Владимира Зеленского.

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