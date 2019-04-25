Оппозиция «заблокировала» закон об украинском языке

Экс-кандидат в президенты Украины и замглавы парламентской фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул заявил, что заблокировал подписание закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.
По словам Вилкула, процедура блокирования была выполнена им и его однопартийцем Вадимом Новинским «четко в соответствии с законодательством Украины», что лишает спикера парламента Андрея Парубия и президента Петра Порошенко возможности подписать закон. Закон обязывает спикера парламента до подписания закона рассмотреть постановление оппозиции. До подписания закон не может вступить в силу. «Вопрос — пойдет ли Парубий на нарушение законодательства», — пишет Вилкул.
По его словам, языковой закон является не только «провокационным», но также нарушает украинскую конституцию и «противоречит европейским нормам права, которые Украина ратифицировала и взяла обязательства выполнять».
Владимир Зеленский, победивший на президентских выборах действующего главу государства Петра Поршенко, заявил, что закон был принят без достаточного обсуждения с общественностью, а сам он после вступления в должность собирается проверить его на соответствие конституции.
Закон об исключительном использовании украинского языка был принят Верховной Радой 25 апреля. «За» проголосовали 278 депутатов, «против» — 38. Если закон вступит в силу, украинский язык станет обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. Также будет учрежден надзорный орган — «языковая комиссия», которая будет контролировать выполнение закона.