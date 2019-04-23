Украинские депутаты поспорили из-за «языка» и «мовы»

Депутат Верховной рады Украины от «Оппозиционного блока» Василий Нимченко и депутат от «Народного фронта» Николай Княжицкий повздорили из-за разницы между «языком» и «мовою». Спор возник во время обсуждения поправок к законопроекту о функционировании украинского языка как государственного. Заседание транслировалось на YouTube-канале Рады.

Нимченко указал Княжицкому, что неправильно делать ссылку на другие законодательные акты, а не прописывать норму в законе. Он добавил, что имеет в виду «функционирование языка (язика)».

В ответ Княжицкий заявил, что «закон регулирует функционирование украинского языка (мови) как государственного, а продажа и распространение языка (язика) телячьего, свиного в магазинах никоим образом не регулирует».

После этого Нимченко потребовал, чтобы его оппонент извинился, и сказал, что если тот назвал языки нацменьшинств свиными, «то это позор». Далее он попытался продолжить выступление на русском языке, но ему выключили микрофон и напомнили, что в сессионном зале парламента депутаты должны общаться только на украинском.

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