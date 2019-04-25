Порошенко поделился своим опытом изучения украинского

Действующий президент Украины Петр Порошенко выступил с обращением к русскоязычным гражданам Украины. Оно опубликовано на официальной странице главы государства в Facebook.

Украинский лидер поблагодарил использующих русский язык сограждан за понимание, с которым они относятся к языковой реформе, и подчеркнул, что закон получился без «карательных инструментов и структур». «Я тоже, кстати, изучил его [украинский язык] уже в зрелом возрасте», — сказал он.

Порошенко заявил, что, несмотря на принятие нового закона о языке, права меньшинств в стране будут уважаться, поскольку «это европейская практика». «И люди довольно быстро убедятся, что новый закон на это право никоим образом не посягает», — подчеркнул он.

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Глава государства указал, что сейчас на украинском производится много качественного контента, от развлекательных программ до научных работ. По его мнению, принятие закона приведет к «эре расцвета украинского языка» после годов «тотальной русификации».

Закон об исключительном использовании украинского языка был принят Верховной Радой 25 апреля. «За» проголосовали 278 депутатов, «против» — 38. Если закон вступит в силу, украинский язык станет обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. Также будет учрежден надзорный орган — «языковая комиссия», которая будет контролировать выполнение закона.

Победитель президентских выборов Владимир Зеленский считает, что закон был принят без достаточного обсуждения с общественностью, а сам он после вступления в должность собирается проверить его на соответствие конституции.

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционный блок »Александр Вилкул сообщил, что «заблокировал» принятие закона «четко в соответствии с требованиями украинского законодательства». По словам парламентария, спикеру парламента до подписания закона необходимо рассмотреть постановление оппозиции. До подписания закон не может вступить в силу. «Вопрос — пойдет ли Парубий на нарушение законодательства», — пишет Вилкул.

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