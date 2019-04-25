Правительство Украины решило защитить русский язык

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко рассказал, что правительство планирует в течение шести месяцев внести в Верховную Раду законопроект «О защите языков коренных народов и национальных меньшинств». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам вице-премьера, это предусмотрено новым языковым законом, принятым Верховной Радой. Кириленко обещал «обеспечить реализацию и бюджетную поддержку закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Ранее к русскоязычным гражданам страны обратился президент страны Петр Порошенко. Украинский лидер поблагодарил использующих русский язык сограждан за понимание, с которым они относятся к языковой реформе, и подчеркнул, что закон получился без «карательных инструментов и структур».

Порошенко заявил, что, несмотря на принятие нового закона о языке, права меньшинств в стране будут уважать, поскольку «это европейская практика».

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Закон об исключительном использовании украинского языка был принят Верховной Радой 25 апреля. «За» проголосовали 278 депутатов, «против» — 38. Если закон вступит в силу, украинский язык станет обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. Также будет учрежден надзорный орган — «языковая комиссия», которая будет контролировать выполнение закона.

Победитель президентских выборов Владимир Зеленский считает, что закон был принят без достаточного обсуждения с общественностью, а сам он после вступления в должность собирается проверить его на соответствие конституции.

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционный блок» Александр Вилкул сообщил, что «заблокировал» принятие закона «четко в соответствии с требованиями украинского законодательства». По словам парламентария, спикеру парламента до подписания закона необходимо рассмотреть постановление оппозиции. До подписания закон не может вступить в силу. «Вопрос — пойдет ли Парубий на нарушение законодательства», — пишет Вилкул.

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