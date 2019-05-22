Зеленского призвали изучить уроки украинской истории

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий посоветовал команде президента Владимира Зеленского не искать путей капитуляции перед Россией. Об этом сообщает «Украинская правда».

«Ни [Симон] Петлюра, ни [Евгений] Коновалец никогда не предложили бы украинцам референдум о примирении с Россией. Эти люди боролись с Россией воевали за Украину. Рекомендую президенту и его команде хорошо изучить уроки украинской истории и не искать пути капитуляции перед Россией», — заявил он.

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Также Парубий напомнил, что 22 мая — это пятая годовщина сражения под Волновахой в ходе боевых действий в Донбассе. «Для тех, кто предлагает помириться с Россией, напомню: 22 мая 2014 года возле украинской Волновахи россияне жестоко и цинично расстреляли колонну украинской 51-й бригады. 18 украинцев тогда трагически погибли. Не допустим, чтобы жизни тысяч украинцев были отданы зря», — сказал спикер.

21 мая новый глава Администрации президента Украины Андрей Богдан допустил проведение референдума по мирным соглашениям с Россией. По словам главы АП, это позволит избежать принятия неоднозначного решения, которое может вызвать раскол в обществе. Также Богдан подчеркнул, что при переговорах по Донбассу необходимо искать компромиссы, однако Украина «не будет торговать территориями и людьми».

Симон Петлюра руководил Директорией (правительством) УНР, был главным атаманом республики. Петлюровские войска считаются ответственными за сотни случаев еврейских погромов, совершенных в период Гражданской войны в России, в связи с чем Израиль на официальном уровне осуждает современное увековечивание памяти Петлюры.

Петлюра был убит в мае 1926 года в Париже еврейским поэтом и анархистом Шоломом Шварцбардом. На суде Шварцбард объяснил свои действия местью за гибель евреев от рук петлюровцев и был оправдан.

Евгений Коновалец — уроженец Австро-Венгрии, был командиром подразделения, охранявшего Центральную Раду Украинской народной республики в 1918 году. Один из организаторов ОУН (организация запрещена в России). Коновалец был убит в 1938 году в Нидерландах сотрудником НКВД СССР Павлом Судоплатовым.

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