Рассекречены документы об убийстве Симона Петлюры

Служба внешней разведки Украины впервые открыла доступ к документам об убийстве националиста Симона Петлюры, одного из основателей и лидеров Украинской народной республики (УНР), существовавшей в 1917-1921 годах. Об этом со ссылкой на пресс-релиз ведомства сообщает агентство «Украинские новости».

Помимо этого, обнародованы документы, касающиеся деятельности эмиграционного правительства УНР, состояния республиканских войск и финансовых дел.

«Эксклюзивные материалы содержат почти 350 документов, открывают новые страницы украинской национально-освободительной борьбы», — отметили в Службе внешней разведки.

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Активное увековечивание памяти Петлюры на Украине началось в 2005 году по указу тогдашнего президента страны Виктора Ющенко и приобрело широкий масштаб при президентстве Петра Порошенко. Так, в честь Петлюры в 2009-м была переименована одна из киевских улиц, а в 2015-2016 годах — улицы в Днепре, Виннице, Полтаве, Житомире и других городах. В Киеве в январе 2019-го также появилась посвященная Петлюре мемориальная доска.

Симон Петлюра руководил Директорией (правительством) УНР, был главным атаманом республики. Петлюровские войска считаются ответственными за сотни случаев еврейских погромов, совершенных в период Гражданской войны в России, в связи с чем Израиль на официальном уровне осуждает современное увековечивание памяти Петлюры.

Петлюра был убит в мае 1926 года в Париже еврейским поэтом и анархистом Шоломом Шварцбардом. На суде Шварцбард объяснил свои действия местью за гибель евреев от рук петлюровцев и был оправдан.

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