Партия Зеленского назвала основные принципы своей программы

Партия сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» объявила основные принципы, на которых будет строится ее политическая программа. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что Верховная Рада следующего созыва намерена принять законы, необходимые для выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и расширения сотрудничества с Евросоюзом и НАТО.

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Кроме того, партия обещает, что обеспечит законодательное сопровождение инициатив Зеленского, направленных на восстановление территориальной целостности и государственного суверенитета Украины. В «Слуге народа» также намерены бороться за увеличение финансирования армии.

Выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля. Согласно данным последнего предварительного опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», в парламент могут пройти пять партий: «Слуга народа», поддерживающая президента Владимира Зеленского; «Оппозиционная платформа — За жизнь»; «Европейская солидарность» (бывшая БПП) Порошенко, «Батькивщина» Юлии Тимошенко и партия «Голос» фронтмена группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука.

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