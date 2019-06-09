Зеленский предложил «отправить в нокаут» старую систему власти

Президент Украины Владимир Зеленский предложил «нокаутировать» старую систему власти в стране. Об этом он сообщил на съезде партии «Слуга народа», передает агентство News-Front.

Глава государства подчеркнул, что политсила стремится не «перезагрузить» старую систему, а установить новую. По его словам, 21 апреля партия, заручившись поддержкой граждан, уже сделала небольшой шаг и выстояла «первый раунд».

«Система пока что в нокдауне, мы предлагаем нокаут», — заключил украинский президент.

21 апреля прошел второй тур выборов президента Украины. По данным «Национального экзитпола-2019», Зеленский набрал 73,2 процента голосов, его оппонент Петр Порошенко — 25,3 процента голосов. В первом туре, который состоялся 31 марта, Зеленский получил около 30 процентов голосов, Порошенко — почти вдвое меньше.

В конце мая сообщалось, что главой партии «Слуга народа» стал политический советник Зеленского Дмитрий Разумков. Он представил логотип партии — зеленый велосипедист на белом фоне, который держит в руках булаву — символ власти на Украине.

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