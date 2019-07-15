Названы возможные союзники Зеленского в Верховной Раде

Украинская пропрезидентская партия «Слуга народа» рассматривает возможность коалиции с партией Святослава Вакарчука «Голос» в новом созыве Верховной Рады. Об этом сообщает издание «РБК-Украина» со ссылкой на источник в штабе партии.

По словам источника, до официального оглашения результатов в партии не берутся предсказать состав коалиции, однако в «Слуге народа» готовятся к тому, что единоличное большинство сформировать не получится. Среди возможных союзников в партии называют «Голос» Вакарчука, объясняя это необходимостью союза с «новыми лицами».

Говоря о традиционных украинских политических силах, источник отметил, что в «Слуге народа» не видят в качестве партнера по коалиции «Батькивщину» Юлии Тимошенко, несмотря на то, что сама бывший премьер-министр активно продвигает эту идею. В то же время в случае, если партия экс-главы СБУ Игоря Смешко «Сила и Честь» сможет преодолеть пятипроцентный барьер, переговоры могут пройти и с ней.

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В июне лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал о возможном объединении «Слуги народа» с «Голосом». По его словам, вопрос заключается не в том, с кем объединяться, а зачем это делать. «Если те задачи и цели, которые они будут ставить перед собой, совпадут с ценностными базисами партии "Слуга народа", то теоретически объединение возможно», — сказал он.

Тимошенко в июне заявила о готовности сформировать коалицию с партией «Слуга народа». Она также объявила, что представит президенту Владимиру Зеленскому программу развития «Новый курс».

Позже она посоветовала главе государства создать в Верховной Раде широкую коалицию. Она уточнила, что если Зеленский не прислушается к ее совету, и «Слуга народа», посчитав себя самодостаточной силой, не станет формировать коалицию, «Батькивщина» не уйдет в оппозицию.

В «Голосе» Вакарчука также говорили, что коалиция со «Слугой народа» возможна.

Выборы в Верховную Раду пройдут 21 июля.

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