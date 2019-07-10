Тимошенко намекнула на будущее украинской политики с помощью «шаурдога»

Экс-премьер-министр Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко опубликовала в Instagram фото с блюдом в лаваше, с помощью которого намекнула на будущее украинской политики.

В подписи к снимку говорится, что она ест «новое блюдо украинской политики» под названием «шаурдог» — сосиску, завернутую в лаваш. По ее мнению, блюдо олицетворяет «микс традиций и новаций». Что является новацией, а что традицией — хот-дог или шаурма, — Тимошенко не уточнила, отметив лишь, что «неожиданные сочетания дают лучший результат». Свой пост она сопроводила хештегами #шаурдог и #надодействовать.

В конце мая президент Украины Владимир Зеленский отметился несколькими заявлениями о шаурме. Сначала он опубликовал пост ко Дню города в украинской столице, в котором говорилось, что для него Киев — это «запах цветущих лип и шаурмы возле метро».

Позже он посоветовал политикам есть шаурму, которую он назвал «решением» в случаях, когда напряженный график не оставляет времени на еду. Как итог трепетного отношения главы украинского государства к блюдам ближневосточной кухни, рынок шаурмы в Киеве вырос.

Юлия Тимошенко, в свою очередь, во время президентской кампании запомнилась опубликованным в Instagram видео с признанием в любви к хот-догу на заправке. Этот пост Тимошенко позже был высмеян еще кандидатом в президенты Зеленским, который разместил в Facebook фото с хот-догом, чтобы «быть серьезным, как все».

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