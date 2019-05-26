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Зеленский вспомнил о переезде в Киев и запахе шаурмы

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Президент Украины Владимир Зеленский в честь Дня города высказался по поводу того, что, по его мнению, «делает Киев Киевом». Соответствующий пост он разместил на своей странице в Facebook в воскресенье, 26 мая.

В записи глава государства отметил, что переехал в украинскую столицу в 2003 году и «по себе знает», что в городе по-особенному относятся к тем, кто приехал его покорять.

Он также перечислил свои ассоциации с Киевом: «Это запах цветущих лип и шаурмы возле метро. Это субботняя тишина утреннего Подола и неутомимый гул проспекта Победы», — написал украинский лидер, также указав вид с Владимирской горки и цвет каштанов.

Президент отметил, что именно в столице была основана ранее возглавляемая им студия «Квартал 95», родился его сын, а его дочь пошла в школу. «В сердце этого города рождается свобода», — заключил он.

Зеленский описал Киев как гордый, строгий город с уникальной способностью не оставлять никого равнодушным. «Он может перемолоть тебя, а может стать родным», — написал президент, добавив, что нужно всего лишь мгновение, чтобы в него влюбиться.

Ранее 26 мая продюсер Сергей Перман на своей странице в Facebook разместил видео, на котором Зеленский танцует на сцене с участниками шоу «Лига смеха», целует в голову ведущего и под аплодисменты проходит в зрительный зал. Уточнялось, что президент принял участие в съемке телепрограммы в Октябрьском дворце в Киеве.

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