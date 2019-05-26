Зеленский станцевал на шоу «Лига Смеха»

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Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемке телепрограммы «Лига Смеха» в Октябрьском дворце в Киеве. Соответствующую видеозапись разместил продюсер Сергей Перман на своей странице в Facebook, пишет «Гордон».

На кадрах видно, как глава государства танцует на сцене вместе с участниками шоу, целует в голову ведущего и под аплодисменты проходит в зрительный зал.

«Как вам такое появление президента?» — говорилось в подписи к посту, который позднее, вероятно, был удален.

20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Ранее он был главой студии «Квартал 95», которая производит юмористические шоу, в том числе «Лигу Смеха». В течение некоторого времени Зеленский был его ведущим.

14 апреля сообщалось, что Петр Порошенко, на тот момент кандидат в президенты Украины и действующий глава государства, исполнил отрывок из украинской народной песни «Ти ж мене підманула» («Ты ж меня обманула») после того, как прибыл на дебаты с оппонентом Зеленским на стадион «Олимпийский» в Киеве в одиночестве.

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