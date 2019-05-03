Зеленскому назвали условие для посещения квартиры в Крыму

Избранный президент Украины Владимир Зеленский сможет посетить свою квартиру в крымском поселке Ливадия после признания полуострова российским. Об этом заявил вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Зеленский не воспользуется своей квартирой, если продолжит придерживаться проукраинской позиции в вопросе принадлежности полуострова. «Так она [квартира] и останется подвисшей в воздухе», — добавил Фикс.

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По словам вице-спикера, политику необходимо признать «очевидный факт», что Крым — неотъемлемая часть России. «Пусть Зеленский приезжает в российский Крым и пользуется квартирой, (...) насладится нашей крымской природой», — заключил он.

1 мая стало известно, что жена Зеленского Елена в 2013 году купила квартиру в элитном жилом комплексе в Ялтинском регионе на южном берегу Крыма. Квартира в жилом комплексе «Император» досталась Зеленской с большой скидкой — примерно в половину рыночной стоимости.

В штабе избранного президента Украины заверили, что женщина приобрела квартиру тогда, когда Крым еще входил в состав Украины, но из-за референдума, в результате которого полуостров стал российским, супруги никогда не пользовались этим жилищем.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, состоявшегося 16 марта 2014 года. Киев не признает республику российской и называет случившееся аннексией.

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