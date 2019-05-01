У жены Зеленского нашли элитную квартиру в Крыму

Жена избранного президента Украины Владимира Зеленского Елена в 2013 году купила квартиру в элитном пентхаусе в Крыму у предпринимателя Александра Буряка. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на официальные данные о доходах и реестр недвижимости.

Агентство отмечает, что квартира в жилом комплексе «Император» досталась Зеленской с большой скидкой — примерно в половину рыночной стоимости. За недвижимость она заплатила 163,9 тысячи долларов (10,6 миллиона рублей), стоимость одного квадратного метра составила 1,3 тысячи долларов. При этом цены за один «квадрат» в других квартирах того же комплекса доходили до четырех тысяч долларов.

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В апреле агентство недвижимости «Причал-82» выставило эту квартиру на продажу за 790,7 тысячи долларов. Ее действующим владельцем по-прежнему числится Зеленская.

О том, каким образом женщине удалось заключить такую выгодную сделку, не сообщается. Избранный президент и его супруга отказались отвечать на вопросы журналистов. Не стал комментировать эти данные и Буряк.

19 апреля журналисты нашли в Киеве тайную квартиру Владимира Зеленского. Как стало известно, недвижимость, в которой иногда появляется политик, находится на четвертом этаже дома. Кроме жилых помещений, в здании есть зал для деловых встреч, ресторан и бассейн. Каждое утро территорию вокруг комплекса исследуют полицейские с собаками.

30 апреля ЦИК Украины официально объявила результаты выборов президента. По итогам подсчета Владимир Зеленский набрал 73,23 процента голосов, а действующий глава государства Петр Порошенко — 24,45 процента; 2,31 процента бюллетеней признаны недействительными.

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