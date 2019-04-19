У Зеленского нашли тайную квартиру в Киеве

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский все больше времени проводит в Киеве, ночуя в одной из квартир элитного жилого комплекса на улице Грушевского. Об этом сообщает портал «Страна.ua».

По предположению журналистов, апартаменты, занимаемые политиком, принадлежат кому-то из его друзей или соратников. Зеленский постоянно проживает в престижном коттеджном городке в 30 километрах от столицы, но в последние дни его часто видят на утренних пробежках в Ботаническом саду в центре Киева, отмечает издание.

«У Владимира есть также хата и в столице. Здесь он ночует время от времени, особенно когда на утро запланированы важные дела. Находится жилье в центре, до любого административного здания — рукой подать», — говорится в сообщении.

Дом на улице Грушевского, где, предположительно, разместился Зеленский, горожане называют «монстром». По планам строительства, высота объекта не должна была превысить 11 этажей, но в итоге застройщик возвел 22 этажа. Бывший президент Украины Виктор Ющенко во времена своего правления обещал снести здание, но в итоге оно осталось нетронутым.

Материалы по теме «Мы тебя, сука, зароем!» Радикалы против Порошенко, страх новой революции и русофобия — репортаж с выборов из Киева

Как стало известно «Стране.ua», квартира, в которой появляется Зеленский, находится на четвертом этаже дома. Кроме жилых помещений, в здании есть зал для деловых встреч, ресторан и бассейн. Каждое утро территорию вокруг комплекса исследуют полицейские с собаками.

Издание указывает, что в доме на продажу выставлены всего несколько квартир. Пятикомнатную с местом в паркинге, например, можно приобрести за 40,5 миллиона гривен (около 96 миллионов рублей).

Второй тур президентских выборов на Украине намечен на 21 апреля. В первом туре победил Зеленский, набравший 30,24 процента голосов. Порошенко занял второе место с 15,95 процента голосов. По данным последнего мониторинга социологической группы «Рейтинг», около половины украинцев во втором туре собираются голосовать за Зеленского.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru