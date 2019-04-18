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Зеленский представил будущую президентскую команду

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал членов команды, которые займут посты в администрации президента в случае его победы во втором туре выборов. Об этом он заявил в программе «Право на власть» в эфире канала «1+1».

Зеленский подчеркнул, что «не раздает должности», поэтому руководящие посты займут «профессиональные люди, молодые специалисты, умные люди», которые окажутся лучшими.

По его словам, вопросы внутренней политики будет курировать представитель штаба Дмитрий Разумков, а идеолог команды Руслан Стефанчук будет отвечать за идеологическое направление. Кроме того, международной деятельностью, экономикой и финансами займется бывший министр финансов Александр Данилюк, курировать экономическое направление будет Даниил Гетманцев, а банковскую деятельность — Виктория Стахова.

В обязанности советника кандидата Руслана Рябошапки, а также Дениса Монастырского и Галины Янценко войдет управление правоохранительной и антикоррупционной деятельностью. За безопасность и оборону страны будет отвечать Иван Апаршин, за реформу судебной системы — Ирина Венедиктова, за избирательное законодательство — Сергей Кальченко.

Также отмечается, что Олег Бондаренко станет руководителем экологического направления, Андрей Герос займется вопросами тарифов и энергетике. Доктор Евгений Комаровский станет экспертом по медицине, а Сергей Бабак — по образованию и науке.

Ранее 18 апреля сообщалось, что российские телеканалы покажут запланированные на 19 апреля дебаты между кандидатами в президенты Украины Зеленским и Петром Порошенко. Предполагается, что освещать прения планирует канал «Россия 24», телеканал Russia Today и «Дождь».

Дебаты между Зеленским и действующим главой государства Порошенко пройдут 19 апреля в 19:00 на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Второй тур президентских выборов намечен на 21 апреля.

В первом туре победил Зеленский, набравший 30,24 процента голосов. Порошенко занял второе место с 15,95 процента голосов. По данным последнего мониторинга социологической группы «Рейтинг», около половины украинцев во втором туре собираются голосовать за Зеленского.

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